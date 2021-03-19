"Захватывающе. Сложная жеребьевка, но для меня это не проблема. Если посмотреть на другие команды, проскальзывает мысль: "Боже мой!". Все они сильные. Я с нетерпением жду матчей.

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Мы играли с Реалом всего два года назад (в киевском финале Лиги чемпионов – прим.). Это была тяжелая ночь для нас, потому круто получить шанс сыграть с ними снова.

Я знаю, что сейчас другой этап и т.д., плюс мы не знаем, где будем играть, но все в порядке. Если матч будет в Будапеште, ничего страшного. Нас устраивает. Будем надеяться, что домашний матч на Энфилде тоже будет превосходным. Поэтому ничего плохого сказать не могу. Просто круто", – цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

Напомним, первая встреча этих соперников состоится 6 апреля.

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