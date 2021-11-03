"Думаю, что третье место Динамо, к сожалению, не светит. Бенфику на выезде победить будет тяжело. Точнее – почти невозможно, поскольку дома лиссабонцы очень сильно играют.

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А потом с Баварией еще бороться – уверен, без шансов. Против мюнхенской команды сейчас не важно кто и где играет – дома или на выезде. Думаю, еще и эта Барселона съездит в Мюнхен и получит по полной программе. Поэтому Динамо необходимо постараться более-менее достойно завершить турнир – хотя бы с забитыми мячами", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, после четырех туров Динамо занимает в турнирной таблице группы Е последнюю строчку, набрав 1 очко. Бесспорным лидером квартера является Бавария (12 пунктов), далее следуют Барселона (6 баллов) и Бенфика (4 очка).

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