"Думаю, що третє місце Динамо, на жаль, не світить. Бенфіку на виїзді перемогти буде важко. Точніше – майже неможливо, оскільки вдома лісабонці дуже сильно грають.

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А потім з Баварією ще боротися – певен, без шансів. Проти мюнхенської команди зараз не має значення хто і де грає – вдома чи на виїзді. Думаю, ще й ця Барселона з'їздить до Мюнхена та отримає по повній програмі. Тому Динамо необхідно постаратися більш-менш гідно завершити турнір – хоча б із забитими м'ячами", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, після чотирьох турів Динамо посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку, набравши 1 очко. Беззаперечним лідером квартеру є Баварія (12 пунктів), далі йдуть Барселона (6 балів) та Бенфіка (4 очки).

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