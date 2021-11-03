Экс-тренер "бело-синих" Йожеф Сабо считает, что нынешний уровень "блаугранас" совершенно не соответствует уровню топ-команды и лишь нефарт не позволил киевлянам завоевать три очка в матче с испанцами.

"Такую Барселону нужно было побеждать. Столько брака в передачах у каталонцев, в остановке мяча, что я просто не мог понять, что за команда вышла против Динамо. Очень досадно проигрывать такому сопернику. Думаю, что даже в УПЛ, кроме Динамо и Шахтера, есть команды, которые делают меньше брака, чем нынешняя Барселона. В составе каталонцев сейчас всего два-три футболиста топ-класса, а остальные – очень среднего уровня.

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Каталонцы практически не имели стопроцентных моментов. Динамо продемонстрировало отличную физическую готовность, хорошо отходило назад и ничего не позволяло Барселоне сделать. Все, что было у гостей – это наскоки, все спонтанно. Ну а динамовцы имели верный шанс сравнять счет, когда бил Цыганков. Не сложилось… Хотя, думаю, если мячи так и не влетают в ворота соперника, виноваты не только форварды – вся команда недоработала в атаке.

Барселона завоевала три очка исключительно благодаря фортуне! Оборона гостей играла очень слабо. На нее нужно было еще сильнее надавить, и она бы просто рассыпалась. А скажите мне, что сделал в этом матче хваленый Депай, за которым так гонялись, чтобы он перешел в Барселону? А Усман Дембеле? Раньше он был классным исполнителем, а ныне превратился в непонятно что…

У Динамо на уровне была игровая дисциплина. Единственное, возможно, смелее нужно было идти вперед. Минусом было то, что киевляне не успевали в штрафную, чтобы завершать хорошие передачи. Неудачно вышел на замену Леднев, уже не демонстрирующий прежнюю игру и не зря сидящий в запасе", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, после четырех туров Динамо занимает в турнирной таблице группы Е последнюю строчку, набрав 1 очко. Бесспорным лидером квартера является Бавария (12 пунктов), далее следуют Барселона (6 баллов) и Бенфика (4 очка).

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