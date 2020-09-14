Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от поединка второго тура УПЛ с участием киевлян и Десны.

"Я ожидал, что Динамо потеряет очки во втором туре. У киевлян нет мастеров, способных добыть победу в сложных условиях. В Динамо сейчас много травмированных, и у некоторых резервистов, которые потом вряд ли когда-нибудь приблизятся к первой команде, имеется отличный шанс проявить себя.

Динамо – АЗ: голландцы объявили заявку на матч Лиги чемпионов с двумя неожиданностями

Но меня удивляет Цыганков, которого ранее причисляли к основе, и который просто провалился. Не знаю, есть ли сейчас на него покупатель. Не исключено, что к Цыганкову многие охладели.

Если Динамо так с Десной играет, то что будет в квалификации Лиги чемпионов, непросто предсказать. Самое печальное, что киевляне не создали ничего у ворот черниговцев. Скорее всего, Мирча Луческу не будет полагаться на 90 процентов этого состава команды.

Мистеру придется возвращать основных исполнителей, которым нужно еще форму набрать. Одно утешение – АЗ также несет кадровые потери и состояние этой голландской команды, насколько я знаю, не самое лучшее", – цитирует Йожефа Сабо Команда 1.

Напомним, Динамо сыграло вничью с Десной во 2-м туре УПЛ (0:0), а уже 15 сентября на подопечных Луческу ожидает поединок с АЗ в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

"Надо только сыграть, как Десна": фанаты АЗ реагируют на матч с Динамо в ЛЧ – от самоиронии до железной причины победить