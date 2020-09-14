"Я очікував, що Динамо втратить очки у другому турі. У "біло-синіх" немає майстрів, здатних здобути перемогу в складних умовах. Що я маю на увазі? У Динамо зараз багато травмованих, і у деяких резервістів, які навряд чи коли-небудь наблизяться до першої команди – у них є чудовий шанс проявити себе.

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Але мене дивує Циганков, якого раніше зараховували до основи, і який просто провалився. Не знаю, чи є зараз на нього покупець. Не виключено, що до Циганкова багато хто охолов. Перспективи в Лізі чемпіонів складні.

Якщо Динамо так з Десною грає, то що буде в кваліфікації Ліги чемпіонів, непросто передбачити. Найсумніше, що "біло-сині" не створили нічого біля воріт чернігівців. Швидше за все, Мірча Луческу не буде покладатися на 90 відсотків цього складу команди. Містеру доведеться повертати основних виконавців, яким потрібно ще форму набрати.

Одна втіха – АЗ також зазнає кадрових втрат і стан цієї команди, наскільки я знаю, не найкращий. Чернігівська команда мені також не сподобалася. Неприємно здивувало те, що Десна відбивалася весь другий тайм", – цитує Йожефа Сабо Команда 1.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию з Десною у 2-му турі УПЛ (0:0), а вже 15 вересня на підопічних Луческу очікує поєдинок з АЗ у Києві в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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