"С первой игры (против Шахтера (1:4), – прим.) мы стали лучше играть вместе, и теперь мы работаем на протяжении всех 90 минут плюс. Мы очень хотели завершить этот вечер, не уступив.

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Мы упорно работали для этого. Мы неудачно начали этот сезон, но с тех пор стали гораздо лучше. Мы были очень стабильны, хорошо играли первым номером.

Сейчас мы голодны, мы хотим забивать, мы хотим атаковать. С Шахтером был финал, который не всегда легок, но мы показали зрелую игру. Я горжусь командой. Мы начали хорошо и продолжали до конца. Я думаю, что в группе мы продемонстрировали прогресс и взросление. Победы над Селтиком и Реалом стали поворотными для нас", – цитирует Форсберга официальный сайт УЕФА.

Напомним, Эмиль появился на поле на 19-й минуте, заменив травмированного Тимо Вернера, и помог "быкам" выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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