"З першої гри (проти Шахтаря (1:4), – прим.) ми стали краще грати разом, і тепер ми працюємо протягом усіх 90 хвилин плюс. Ми дуже хотіли завершити цей вечір, не поступившись.

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Ми наполегливо працювали для цього. Ми невдало почали цей сезон, але з того часу були чудовими. Ми були дуже стабільними, добре грали першим номером.

На даний момент ми голодні, ми хочемо забивати, ми хочемо атакувати. З Шахтарем був фінал, який не завжди легкий, але ми показали зрілу гру. Я пишаюся командою. Ми почали добре і продовжували до кінця. Я думаю, що у групі ми продемонстрували, що прогресуємо та дорослішаємо. Перемоги над Селтіком і Реалом стали поворотними для нас", – цитує Форсберга офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Еміль з'явився на полі на 19-й хвилині, замінивши травмованого Тімо Вернера, і допоміг "бикам" вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

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