Главный тренер Барселоны Хави уверен, что его команда находится в лучшем состоянии перед дуэлью с ПСЖ в Лиге чемпионов.

"Я был убежден, знаю группу, игроков. Мы – семья, и я знал, что мы сделаем шаг вперед. Мы стали лучше как команда. Я думаю, и это очевидно, что мы находимся в лучшем моменте сезона. Сегодня мы хорошо соревновались.

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Во вторник с ПСЖ нас ждет настоящая война, но мы находимся в лучшем состоянии. Мы хорошо соревновались в течение трех месяцев. Затем, это футбол, и мы можем проиграть в любой момент. Но мы должны попытаться максимально использовать эту возможность. А сейчас наступает самое веселое, самое лучшее, самое прекрасное", – цитирует Хави AS.

Напомним, что "кулес" выиграли первую игру с ПСЖ со счетом 3:2. Ответный матч состоится во вторник, 16 апреля.

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