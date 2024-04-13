Полузащитник Аль-Шабаба Иван Ракитич вспомнил самые большие неудачи, которые пережил в составе Барселоны, за которую он отыграл шесть лет.

"Если бы мы могли вернуться в прошлое сейчас, я уверен, что все игроки были бы более сосредоточены в большие вечера. Мы бы выиграли еще две или три Лиги чемпионов.

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Я часто вспоминаю об игре с Ромой, для меня она была худшей. Мы отдали ее, ничего не сделав. Если ты не слишком мотивирован, такое случается. Это была наша вина", – цитирует Ракитича Marca.

Напомним, Барселона на своем поле обыграла Рому в первом четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 со счетом 4:1, но уступила в столице Италии 0:3. Поскольку тогда еще действовало правило выездного гола, каталонцы вылетели из турнира.