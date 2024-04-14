Головний тренер Барселони Хаві впевнений, що його команда перебуває в найкращому стані перед дуеллю з ПСЖ в Лізі чемпіонів.

"Я був переконаний, знаю групу, гравців. Ми – сім'я, і я знав, що ми зробимо крок вперед. Ми стали кращими як команда. Я думаю, і це очевидно, що ми перебуваємо в найкращому моменті сезону. Сьогодні ми добре змагалися.

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У вівторок з ПСЖ на нас чекає справжня війна, але ми перебуваємо в найкращому стані. Ми добре змагалися протягом трьох місяців. Потім, це футбол, і ми можемо програти в будь-який момент. Але ми повинні спробувати максимально використати цю можливість. А зараз настає найвеселіше, найкраще, найпрекрасніше", – цитує Хаві AS.

Нагадаємо, що "кулес" виграли першу гру з ПСЖ з рахунком 3:2. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 16 квітня.

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