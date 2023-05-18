Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти, даже вопреки поражению от Манчестер Сити (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов, может чувствовать себя спокойно.

Несмотря на вылет из ЛЧ, итальянский специалист продолжит тренировать "бланкос". Соответствующее решение приняло руководство клуба и в частном порядке озвучило его Карлетто, сообщает The Athletic.

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Окружение Анчелотти тоже не верит в увольнение. Да и сам тренер на послематчевой пресс-конференции заявил, что планирует тренировать мадридцев и в следующем сезоне, пока не завершится его контракт.

Публично наставника в прессе после поражения от Сити поддержали, в частности, Винисиус Жуниор и Лука Модрич. Также у Карло тотальная поддержка в раздевалке. В то же время, руководство "бланкос" планирует изменения в других сферах деятельности клуба.

В сезоне 2022/23 Реал выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Испании. Теперь остается бороться за "серебро" Ла Лиги.

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