Руководство Реала планирует пертурбации после вылета из ЛЧ – Анчелотти уже услышал вердикт
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти, даже вопреки поражению от Манчестер Сити (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов, может чувствовать себя спокойно.
Несмотря на вылет из ЛЧ, итальянский специалист продолжит тренировать "бланкос". Соответствующее решение приняло руководство клуба и в частном порядке озвучило его Карлетто, сообщает The Athletic.
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Окружение Анчелотти тоже не верит в увольнение. Да и сам тренер на послематчевой пресс-конференции заявил, что планирует тренировать мадридцев и в следующем сезоне, пока не завершится его контракт.
Публично наставника в прессе после поражения от Сити поддержали, в частности, Винисиус Жуниор и Лука Модрич. Также у Карло тотальная поддержка в раздевалке. В то же время, руководство "бланкос" планирует изменения в других сферах деятельности клуба.
В сезоне 2022/23 Реал выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Испании. Теперь остается бороться за "серебро" Ла Лиги.
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