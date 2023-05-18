И.о. главного тренера Динамо Александр Шовковский накануне тоже следил за противостоянием испанского и английского грандов в полуфинале Лиги чемпионов.

Манчестер Сити полностью переиграл Реал, забив 4 мяча, и заслуженно прорвался в финал ЛЧ, где будет противостоять Интеру 10 июня.

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Александр Шовковский в своем Instagram опубликовал короткое видео с растерянным и расстроенным Карло Анчелотти. "Лучший кадр даже подобрать сложно после просмотра этого полуфинала", – написал тренер киевлян.

Хотя Реал и завершил выступления в ЛЧ, но Примера продолжается. 21 мая подопечные Анчелотти будут противостоять Валенсии. Динамо в УПЛ 20 числа приедет в гости к Александрии.

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