Юношеская команда Руха уверенно одолела сверстников из Галатасарая в первом матче финала плей-офф победителей юношеской Лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор встречи Галатасарай U-19 – Рух U-19 на "Футбол 24".

Юношеская Лига УЕФА. Финал плей-офф победителей. Первый матч

Галатасарай U-19 – Рух U-19 – 1:3

Голы: Акман, 34 – Столярчук, 5, Эрдем, 8 (авт.), Добрянский, 79

Столярчук уже на 4 минуте открыл счет во встрече, замкнув навес на дальней стойке. Далее забил игрок Галатасарая Эрдем, правда, в свои ворота. Акман сократил отставание до перерыва, но Добрянский поставил точку во встрече во втором тайме.

Рух уверенно одолел Галатасарай на культовой арене в первом матче финала плей-офф Юношеской лиги УЕФА U-19

Добавим, что победа в противостоянии гарантирует Руху участие в еврокубках весной. Ответный матч состоится в Польше 2 ноября.