Шахтер U-19 круто начал выступления в Юношеской лиге УЕФА, одержав победы над РБ Лейпцигом и Селтиком, однако затем "горняки" потерпели два болезненных поражения от Реала. Благодаря осечкам конкурентов донетчане сохранили вторую позицию в группе, однако отрыв от немцев составлял всего два очка, а от шотландцев – три. При этом РБ уже сыграл пять матчей.

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Подопечные Оскара Ратулутры, в принципе, ничего бы не потеряли даже в случае поражения в Шотландии, но победа означала бы прорыв в евровесну. За такое надо было биться, однако ожидалось очень тяжелое противостояние. Селтик не имел права даже на ничью.

Оба коллектива настроились на победу, что вылилось в напряженный первый тайм. Скотты и дончане создали несколько классных моментов. Хозяева начали агрессивнее, но хорошая игра Твардовского и защитников удержала Шахтер U-19 на плаву. На 19-й же минуте давление "зелено-белых" конвертировалось в пенальти, который взялся исполнять Адам Брукс – впрочем, нападающий попал в штангу!

Во второй половине первого тайма "горняки" выровняли игру. Хорошие возможности открыть счет упустили Сигеев и Погорелый (голкипер выручил "кельтов"), а перед свистком на перерыв забивать должен был Дрозд – его подача со стандарта попала в каркас ворот. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Селтик U-19 попытался выдать агрессивный старт и во втором тайме. Уже через три минуты после перерыва Лецоса пробил дончан, ударом в касание замкнув кросс с левого фланга. Точности ему не хватило. Впрочем, ошеломить гостей этим эпизодом не удалось. Шахтер перехватил инициативу и заставил шотландских болельщиков хвататься за головы.

Так, на 55-й минуте Лосенко со штрафного обвел стенку и попал во внешнюю сторону сетки, а через несколько секунд Погорелый влетел в штрафную и упал. Пенальти не назначили, но на 58-й минуте дончане шокировали соперника голом! Героем стал Погорелый, который замкнул прострел от Булезы – 0:1! Шахтер U-19 вырвался вперед.

До прорыва в евровесну осталось всего 30 минут. Можно было ожидать бешеного давления со стороны Селтика U-19. Хозяева действительно пошли вперед, однако чего-то интересного у ворот Твардовского создать не удавалось. Твиттер-аккаунту юношеской команды Селтика даже нечего было написать в онлайне. Дончане ещё и убегали в контратаки время от времени.

В конце концов, "горняки" добились своего. Селтик так и не отыгрался. Шахтер U-19 одержал минимальную победу, набрал 9 очков и оторвался от ближайшего преследователя на 5 зачётных баллов. Это означает выход подопечных Оскара Ратулутры в плей-офф Юношеской лиги УЕФА!

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