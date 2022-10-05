Юношеская лига УЕФА, плей-офф победителей лиг, второй матч

Заглембе U-19 – Рух U-19 – 0:0 (первый матч – 0:1)

У подопечных Виталия Пономарева было минимальное преимущество после формально домашнего матча. Львовяне даже не думали отсиживаться в защите и создали достаточно моментов для увеличения разрыва. Лучший шанс упустил Панченко, который оказался перед полупустыми воротами, но хило пробил в руки киперу.

Достаточно работы имел и Герета. Игроки Заглембе до перерыва нанесли 5 ударов в створ, однако вратарь Руха действовал безупречно. Свое шоу устроил судья Ашот Шалтахчан. Под занавес первого тайма Олег Федор вырывался на ворота поляков, но упал после контакта с защитником. Все очень походило на пенальти и возможную красную игроку Заглембе, но Шалтахчян проигнорировал эпизод. VAR в этом турнире отсутствует, поэтому момент останется на совести арбитра.

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В начале второй половины противоречивый эпизод случился уже в штрафной хозяев. Масяк выскочил на свидание с Геретой и радостно упал, когда увидел рядом руки кипера Руха. Шалтахчан и здесь не захотел ставить пенальти, наградив форварда Заглембе желтой за симуляцию.

Команды продолжали создавать моменты, но забить хотя бы один гол никому не удавалось. Рух выстоял до финального свистка и продолжит свой дебютный сезон на евроарене. Следующим соперником юных львовян станет Галатасарай. Матчи финала плей-офф запланированы на 26 октября и 2 ноября. Команды из Пути Лиги чемпионов и Пути чемпионов стран будут объединены уже в 2023 году, когда начнется стадия "общего" плей-офф.

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