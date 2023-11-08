Рух U-19 и Митьюлланд U-19 сойдутся в первом поединке 2-го раунда пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА. Смотрите составы команд и видеотрансляцию встречи на "Футбол 24".

Матч Рух U-19 – Митьюлланд U-19 начнется уже в 15:00 по киевскому времени в польском городе Сталь Мелец. Для выхода в следующий раунд необходимо одержать победу в двухматчевом противостоянии – ответный матч состоится 29 ноября. Игру можно бесплатно посмотреть на YouTube-канале MEGOGO.

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Стартовый состав Рух U-19: Ванивский – Китела, Турко, Холод, Поповский – Бойко, Федор, Хмелевский – Шайда, Квас – Панченко.

Стартовый состав Митьюлланд U-19: Руст – Конрадсен, Андерсен, Бьерге, Кристйанссон – Линдекильде, Джаби, Йоргенсен – Ихеаначо, Волдби, Крюгер-Йонсен.