Юношеская Лига УЕФА. Финал плей-офф победителей. Ответный матч

Рух U-19 – Галатасарай U-19 – 3:1 (6:2 по сумме)

Голы: Федор, 11, 76, Русяк, 78 – Аксака, 90+2 (пен.)

Удаление: Янкат Йылмаз, 27

Нереализованный пенальти: Роман, 65

Рух одолел Галатасарай со счетом 3:1 в Турции. Сегодня, 2 ноября, украинская команда принимала соперника в польском городе Сталева Воля. Спокойно начали команды этот поединок. Пастух на 5 минуте нанес первый удар. Рух перехватил мяч на левом фланге у чужой штрафной, но вратарь спокойно справился с первой угрозой. На 11 минуте Олег Федор снова показал, что недаром играет с десяткой на спине. Прошел заброс в свободную зону слева. Сапуга на паузе разобрался и отдал Столярчуку, который технично качнул защитников и отдал в центр. Плеймейкер хозяев от перекладины вколотил снаряд в сетку.

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Примечательно, что первый гол в Стамбуле пришел при участии того же дуэта, который сейчас поменялся местами. Турки по-детски ошибаются, отдавая мяч Пастуху, а тот слишком поспешно ударил – не хватило точности. Опасный угловой Галатасарая. Герета ошибся на выходе. Снаряд просвистел по всей вратарской, соперники попытались выпросить пенальти, однако у судьи было другое видение. Еще несколько острых контратак Руха без ударов. Столярчук планировал замыкать дальнюю штангу, однако только травмировался.

Левый вингер сумел быстро вернуться в игру и заработал желтую карточку на своей половине. Столярчук откровенно схватил за спину соперника, останавливая прорыв. На 27 минуте Галатасарай остался в меньшинстве. Голкипер Янкат Йылмаз за пределами штрафной грубо скосил Слюбыка и получил справедливую красную. Центральный защитник Руха мастерски подловил соперника, который небрежно отдал пас назад, на очередном фейле. Пидгурский со стандарта попал в стенку, а спустя мгновение откликнулся на подачу Федора с углового – минимально выше ворот.

Пастух отлично открылся на разрезной пас и пытался перебросить вратаря. Не исполнил. Выстрел Столярчука после паса Федора заблокировал защитник в падении. Еще одна проникающая передача от десятого номера Руха. Сапуга немного не успел, но замысел партнера был очень похвален. Уже в компенсированное время Федор набегал на прострел с правого фланга. Красиво пяткой отбрасывал Пастух, который снова своевременно открылся под пас за спины. Жаль, что Федор слишком уж технично задумал и не попал. Мощный тайм львовской команды. По ударам 11:2, по попаданиям в створ ворот 5:1.

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Много пасов на раскрытие пространства после перерыва, но без опасности. Игроков Руха слишком часто начали ловить в офсайдные ловушки. Несколько фолов турецких игроков игнорирует сербский судья. А вот за подножку против Романа назначил пенальти. Сам пострадавший пробил в левый нижний угол – вышедший на замену вратарь потащил! Не проблема. Федор на классе с невероятным спокойствием реализовал стандарт на левом фланге. Олег элегантно опрокинул стенку из двух соперников. Голкипер явно не ожидал такого исполнения.

И снова этот №10. Федор начинает атаку диагональю на край штрафной, откуда Михальчук технично катит на дальнюю штангу, где Русяку уже никто не может помешать. На 66-й Милан и Назар вышли, прошло лишь 12 минут и раскатали голевую комбинацию, установив разгромный счет. В компенсированное время Товарницкий, вышедший на 56 минуте, остановил рейд Каяра ценой фола. Соперник обошел нескольких защитников и заработал пенальти, который реализовал капитан гостей Баран Аксака. Это был единственный удар турок за весь второй тайм против 4 попыток украинцев (все прицельные!). Руху это не помешало присоединиться к Шахтеру в весенней части Юношеской лиги УЕФА. Жеребьевка 1/16 финала состоится 8 ноября. Отметим, что сразу 4 команды будут представлять Украину в еврокубках в начале 2023 года.

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