Матч без турнирного значения между юношами Шахтера и РБ Лейпциг не порадовал голами, хотя и оказался ярким. Отчет читайте на "Футбол 24".

Шахтер U-19 после победы над Селтиком гарантировал себе участие в плей-офф Юношеской ЛЧ. Турнирной мотивации в последнем туре не было, ведь "горняки" уже не могли захватить лидерство в группе – Реал оторвался на четыре очка. Именно поэтому в поединке против РБ Лейпцига тренерский штаб дончан провел масштабную ротацию.

Из игроков основного ростера в старт попали только Булеза, Погорелый, Пушкарев и Янович. Возможно, именно поэтому начало матча с "ротен буллен" оказалось тяжелым. Уже на 6-й минуте они пропустили гол вследствие подачи со стандарта, после которой пробил Заруба. Барченко парировал парад собой, Ихенду сыграл на добивании, но гол не засчитали из-за офсайда.

Повтор дал неоднозначный кадр. По картинке кажется, что лайнсмен ошибся, но камера стояла под углом. Вполне возможно, что с позиции бокового арбитра у 4-го номера действительно прослеживался офсайд.

После этого Ихенду еще дважды пробивал после стандартов (оба раза неточно), а на 18-й минуте Коль вывалился один на один с Барченко. К счастью, немец вместо удара выполнил поперечный пас, который был перехвачен. Еще через две минуты Шахтер U-19 мог наказать соперника за расточительность выстрелом Бако из-за пределов штрафной в правый нижний угол – штанга спасла РБ Лейпциг U-19!

Во второй половине первого тайма "горняки" смогли выровнять ход игры. Футбол в целом выглядел симпатично – на перерыв команды отправились, нанеся суммарно аж 20 ударов. Впрочем, реально опасных моментов в этот период встречи болельщики не увидели. Отдыхать игроки отправились при нулях на табло.

Второй тайм продолжился в том же русле. Несмотря на динамичный характер поединка, действительно голевые эпизоды пошли только после 70-х минут. Так, Кауфманн стрелял с отскока метров с 15-ти, попав в каркас ворот Шахтера U-19, а дончане огрызнулись прострелом с левого фланга. Погорелый замыкал ударом пяткой с линии вратарской, однако Шлик парировал!

В концовке встречи "ротен буллен" прижали нашу команду. Вырвать победу немцы могли в компенсированное время благодаря выстрелу Ленца из-за пределов штрафной площадки. Мяч летел в дальнюю девятку, но Барченко достал его! На последних же секундах Келер получил подачу из глубины и со всей силы бахнул в перекладину.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Шахтер отправляется в 1/16 финала Юношеской ЛЧ, набрав 10 очков в группе и проиграв только Реалу.

Якби Мудрик був бразильцем, або Чому він змушував платити великі рахунки за світло