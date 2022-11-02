Юнацька Ліга УЄФА. Фінал плей-офф переможців. Матч-відповідь

Рух U-19 – Галатасарай U-19 – 3:1 (6:2 за сумою)

Голи: Федор, 11, 76, Русяк, 78 – Аксака, 90+2 (пен.)

Вилучення: Янкат Їлмаз, 27

Нереалізований пенальті: Роман, 65

Рух здолав Галатасарай з рахунком 3:1 у Туреччині. Сьогодні, 2 листопада, українська команда приймала суперника у польському місті Стальова Воля. Спокійно почали команди цей поєдинок. Пастух на 5 хвилині завдав першого удару. Рух перехопив мяч на лівому фланзі біля чужого штрафного, але воротар спокійно впорався з першою загрозою. На 11 хвилині Олег Федор знову показав, що недарма грає з десяткою на спині. Пройшло закидання у вільну зону ліворуч. Сапуга на паузі розібрався і віддав Столярчуку, який технічно хитнув захисників і віддав у центр. Плеймейкер господарів від поперечини вгатив снаряд у сітку.

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Цікаво, що перший гол у Стамбулі прийшов за участі того ж дуету, який зараз помінявся місцями. Турки по-дитячому помиляються, віддаючи м'яч Пастуху, а той надто поспішно вдарив – забракло влучності. Небезпечний кутовий Галатасарая. Герета помилився на виході. Снаряд просвистів через весь воротарський, суперники спробували випросити пенальті, проте в судді було інше бачення. Ще кілька гострих контратак Руха без ударів. Столярчук планував замикати дальню стійку, однак тільки травмувався.

Лівий вінгер зумів швидко повернутися до гри і заробив жовту картку на своїй половині. Столярчук відверто схопив за спину суперника, зупиняючи прорив. На 27 хвилині Галатасарай залишився в меншості. Голкіпер Янкат Їлмаз за межами штрафного грубо скосив Слюбика і отримав справедливу червону. Центральний захисник Руха майстерно підловив суперника, який недбало віддав пас назад, на черговому фейлі. Підгурський зі стандарту поцілив у стінку, а за мить відгукнувся на подачу Федора з кутового – мінімально вище воріт.

Пастух відмінно відкрився на розрізний пас і намагався перекинути воротаря. Не виконав. Постріл Столярчука після пасу Федора заблокував захисник у падінні. Ще одна проникна передача від десятого номера Руха. Сапуга трохи не встиг, але задум партнера був дуже похвальний. Уже в компенсований час Федор набігав на простріл з правого флангу. Красиво п'ятою відкидав Пастух, який знову своєчасно відкрився під пас за спини. Шкода, що Федор надто вже технічно задумав і не поцілив. Потужний тайм львівської команди. За ударами 11:2, за влучаннями у площину воріт 5:1.

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Багато пасів на розкриття простору після перерви, але без небезпеки. Гравців Руха занадто часто почали ловити в офсайдні пастки. Кілька поспіль фолів турецьких гравців ігнорує сербський суддя. А ось за підніжку проти Романа призначив пенальті. Сам постраждалий пробив у лівий нижній кут – воротар, який вийшов на заміну, потягнув! Не проблема. Федор на класі з неймовірним спокоєм реалізував стандарт на лівому фланзі. Олег елегантно перекинув стінку з двох суперників. Голкіпер явно не чекав такого виконання.

І знову цей №10. Федор починає атаку діагоналлю на край штрафного, звідки Михальчук технічно котить на дальню стійку, де Русяку вже ніхто не може завадити. На 66-й Мілан і Назар вийшли, через 12 хвилин розкатали гольову комбінацію, встановивши розгромний рахунок. У компенсований час Товарницький, який вийшов на 56 хвилині, зупинив рейд Каяра ціною фолу. Суперник обійшов кількох захисників і заробив пенальті, який реалізував капітан гостей Баран Аксака. Це був єдиний удар турків за весь другий тайм проти 4 спроб українців (усі прицільні!). Руху це не завадило приєднатися до Шахтаря у весняній частині Юнацької ліги УЄФА. Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 8 листопада. Відзначимо, що відразу 4 команди представлятимуть Україну в єврокубках на початку 2023 року.

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