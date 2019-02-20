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Ротань: Никто не ожидал, что Коломойский так поступит с Днепром

10:07 164 Читати українською
Ротань: Никто не ожидал, что Коломойский так поступит с Днепром
Руслан Ротань / соцсети

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал падение Днепра.

"Вначале он сделал много хорошего, а потом много плохого. Никто не ожидал, что он так с Днепром поступит. Можно было по-человечески поступить: сказать или передать через кого-то, что будет так-то, мол, уходите, заработайте...

Салах, Коноплянка і Коломойський. Ліверпуль 5 років тому провалив трансферну зиму та не виграв АПЛ, але тепер все супер

У многих были предложения от других клубов. Было бы нормально. Да, не отдали денег, но... Днепра нет, такой истории нет", – сказал Ротань ОТДУШИВДУШУ.

Теги
Игорь Коломойский Руслан Ротань Руслан Ротань Днепр Днепр
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