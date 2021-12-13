После повторной жеребьевки Атлетико встретится с Манчестером Юнайтед. У "матрасников" уже дрожат ноги, ведь в Мадрид приедет Криштиану Роналду, традиционно немало забивающий команде Симеоне.

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В 35 матчах с Атлетико португалец настрелял 25 голов. Среди которых два хет-трика в плей-офф Лиги чемпионов: 2017-го в полуфинале с Реалом и 2019-го в 1/8 финала с Ювентусом.

Ирония в том, что первые результаты жеребьевки отменили именно потому, что шарик с Манчестер Юнайтед по ошибке не был задействован при выборе соперника для Атлетико.

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