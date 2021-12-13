Після повторного жеребкування Атлетіко зустрінеться з Манчестер Юнайтед. У "матрацників" вже тремтять ноги, адже в Мадрид приїде Кріштіану Роналду, який традиційно чимало забиває команді Сімеоне.

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У 35 матчах з Атлетіко португалець настріляв 25 голів. Серед яких два хет-трики у плей-офф Ліги чемпіонів: 2017-го у півфіналі з Реалом і 2019-го в 1/8 фіналу з Ювентусом.

Іронія в тому, що перші результати жеребкування скасували саме через те, що кулька з Манчестер Юнайтед помилково не була залучена під час вибору суперника для Атлетіко.

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