"Всегда трудно играть здесь с Барселоной. У них отличная команда. Но мы приехали сюда с правильным настроем. Мы здорово сыграли в первые 30 минут, когда дважды поразили ворота, и неплохо выглядели во втором тайме, в котором забили еще один гол и одержали победу.

Дубль Роналду в видеообзоре матча Барселона – Ювентус – 0:3

Для меня голы, забитые здесь, всегда особенные. Мы с Месси соревнуемся на поле уже 12-13 лет. Всегда приятно встречаться с ним. Люди часто говорят о нашем противостоянии, но для меня честь сражаться с ним, и я всегда радуюсь забитым мячам, когда играю против него. Голы важны, но главное – это дальше играть на прежнем уровне, ведь постоянно держать планку очень нелегко", – приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Напомним, Ювентус разбил Барселону на Камп Ноу (3:0), а Роналду отметился дублем, реализовав два пенальти.

Лига чемпионов: Роналду разгромил Месси в его логове, Лейпциг отправил Ман Юнайтед в Лигу Европы, парижский скандал