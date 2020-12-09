"Завжди важко грати тут з Барселоною. У них чудова команда. Але ми приїхали сюди з правильним настроєм. Ми здорово зіграли в перші 30 хвилин, коли двічі вразили ворота, і непогано виглядали в другому таймі, в якому забили ще один гол і здобули перемогу.

Дубль Роналду у відеоогляді матчу Барселона – Ювентус – 0:3

Для мене голи, забиті тут, завжди особливі. Ми з Мессі змагаємося на полі вже 12-13 років. Завжди приємно зустрічатися з ним. Люди часто говорять про наше протистояння, але для мене честь битися з ним, і я завжди радію забитим м'ячам, коли граю проти нього. Голи важливі, але головне – це далі грати на колишньому рівні, адже постійно тримати планку дуже нелегко", – наводить слова Роналду офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Ювентус розбив Барселону на Камп Ноу (3:0), а Роналду відзначився дублем, реалізувавши два пенальті.

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