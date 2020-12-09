Ювентус был серьезно настроен на матч с каталонцами. Роналду уже в дебюте встречи открыл счет с пенальти, а Маккени за несколько мгновений расстрелял тер Штегена шедевральными боковыми ножницами. Интересно, что за первые 20 минут домашнего матча Лиги чемпионов Барселона впервые пропустила два гола.

Лига чемпионов: Роналду разгромил Месси в его логове, Лейпциг отправил Ман Юнайтед в Лигу Европы, парижский скандал

После перерыва Криштиану второй раз переиграл кипера "блаугранас" с пенальти. А вот гол Бонуччи судьи отменили из-за офсайда – 3:0 в пользу туринцев. Ювентус и Барселона шагают в 1/8 Лиги чемпионов.