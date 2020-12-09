Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Группа E

Ренн – Севилья – 1:3

Голы: Рюттер, 86 (пенальти), Кунде, 32, Эн-Несири, 45+2, 81

Челси – Краснодар – 1:1

Голы: Жоржиньо, 27 (пенальти) – Кабелля, 24

Группа G

Барселона – Ювентус – 0:3

Голы: Роналду, 13, 52 (оба – пенальти), Маккени, 20

Група H

ПСЖ – Истанбул Башакшехир – 0:0 (матч прерван)

РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голы: Анхелиньо, 2, Айдара, 13, Клюйверт, 69 – Бруну Фернандеш, 80 (пенальти), Магуайр, 82

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В Ренне еще в первом тайме серьезную заявку на победу сделала Севилья. Нервионцы до перерыва успели забить дважды. На 32-й минуте дивогол оформил Жюль Кунде, который вовремя подключился к атаке и пробил с лета после паса Идрисси – мяч по неожиданной траектории полетел в дальний угол ворот Салена. А в добавленное арбитром время Юссеф Эн-Несири головой отлично замкнул фланговый навес Торреса. Во второй половине команды обменялись голами: тот же Эн-Несири реализовал выход один на один с кипером после изысканного паса Оскара, а юный Жоржиньо Рюттер забил с 11-метровой отметки под занавес матча.

В параллельном матче первыми тоже забили гости. После фланговой атаки Краснодара Клаэсон в пределах штрафной отдал передачу абсолютно свободному Кабелля, а Рами без лишних раздумий пробил в ближний нижний угол – 0:1! Радость кубанцев, однако, была недолгой. Уже три минуты спустя Абрахама завалили в штрафной зоне, а Жоржиньо уверенно реализовал одиннадцатиметровый. В дальнейшем лондонцы полностью контролировали ход поединка, создали более едва ли не десяток моментов, но вырвать победу над российскими гостями не смогли. Теперь Краснодар будет играть в Лиге Европы.

На Камп Ноу случилась новая встреча "инопланетных" Месси и Роналду. Эта дуэль оказалась за португальцем. Криштиану на старте каждого из таймов наказывал Барселону голами с пенальти за фолы на себе. Правда, второе нарушение правил было довольно сомнительным и даже спровоцировало скандал тренера "блаугранас" Кумана со скамейкой запасных Юве. А между голами лидера туринцев настоящий шедевр исполнил Уэстон Маккени – Куадрадо с фланга мягко набросил в штрафную, а там американец боковыми ножницами расстрелял тер Штегена. Во втором тайме "Старая синьора" вполне могла делать счет вовсе неприличным, но гол Бонуччи судейская бригада отменила из-за офсайда.

А больше всех сенсаций болельщикам подарил квартет H, где перед финальным туром 3 команды претендовали на плей-офф. В Лейпциге местные "быки" шокировали МЮ уже в дебюте. На 2-й минуте Анхелиньо, который все еще принадлежит шумным соседям "красных дьяволов" из Ман Сити, пушечным выстрелом метров с 10-ти замкнул пас из глубины от Забитцера. А на 13-й испанец уже стал ассистентом – Амаду Айдара с лета конвертировал в гол прострел латераля РБ. Во втором же тайме Лейпциг фактически добил Юнайтед: Анхелиньо выполнил, казалось бы, безадресную передачу в штрафную манкунианцев, но Магуайр с Линделёфем не разобрались, а Джастин Клюйверт переиграл Де Хеа в ближнем бою и отправил гостей в Лигу Европы. Очередной гол Бруну Фернандеша с пенальти – слабое утешение для персональных фанов португальца. А курьезный мяч Погба-Магуайра подарил бесполезную надежду на финальные минуты противостояния.

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Зато матч в Париже вообще не определил победителя. И дело вовсе не в ничейном счете на табло. В середине первого тайма резервный арбитр из Румынии опрометчиво назвал асисента главного тренера Башакшехира "черным" и состоялась настоящая антирасистская революция. Стамбульцы, управляемые наставником Буруком и ветераном Демба Ба, отказались продолжать матч и ушли в раздевалку.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов