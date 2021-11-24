Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в очередной раз доказал, что является одним из королей самого престижного турнира Европы.

36-летний португалец накануне отличился мячом во встрече 5-го тура с Вильярреалом. Это случилось на 78-й минуте, что поспособствовало победе над испанцами и досрочному выходу МЮ в плей-офф.

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Как сообщает ESPN , для Роналду это был уже третий победный гол, забитый в последние 15 минут, в текущем сезоне. Ранее ни одному игроку в истории одного розыгрыша ЛЧ такое не удавалось.

К слову, Криштиану в общей сложности записал в свой актив 6 голов в 5 поединках Лиги чемпионов сезона 2021/22. Еще звездный форвард отличился 4 мячами и 2 ассистами в 9 матчах АПЛ.

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