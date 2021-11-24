36-річний португалець напередодні відзначився м'ячем у зустрічі 5-го туру з Вільяреалом. Це трапилось на 78-й хвилині, що посприяло звитязі над іспанцями і достроковому виходу МЮ в плей-офф.

Роналду: Радий забити гол в Іспанії, де завжди почувався особливим

Як повідомляє ESPN, для Роналду це був вже третій переможний гол, забитий в останні 15 хвилин, у поточному сезоні. Раніше жодному гравцеві в історії одного розіграшу ЛЧ таке не вдавалось.

До слова, Кріштіану загалом записав до свого активу 6 голів у 5 поєдинках Ліги чемпіонів сезону 2021/22. Ще зірковий форвард відзначився 4 м'ячами й 2 асистами у 9 матчах АПЛ.

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