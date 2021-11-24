Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отреагировал на победу над Вильярреалом (2:0). Именно португалец забил победный мяч.

"Играть в Испании всегда отлично, а выигрывать – потрясающе. Рад забить гол в стране, где всегда чувствовал себя особенным.

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Поздравляю ребят с великолепной победой, благодаря которой мы оказались там, где и должны быть! Мы – Манчестер Юнайтед! И никогда не перестанем сражаться за наш клуб! Вперед, "Красные дьяволы!" – написал Роналду на своей странице в Instagram.

Напомним, накануне Манчестер Юнайтед обыграл Вильярреал и за тур до завершения группового этапа Лиги чемпионов гарантировал выход в плей-офф с первого места.

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