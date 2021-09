Матч 2-го тура ЛЧ Ман Юнайтед – Вильярреал стал 178-м для звездного португальца в этом турнире.

Таким образом, Роналду стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сыгранных поединков, превзойдя достижение экс-голкипера Реала Икера Касильяса (177 игр). Криштиану до сих пор остается самым результативным бомбардиром турнира, нападающий забил 135 мячей в ворота соперников.

Отметим, игра с Вильяреалом стала 54-й для Роналду в футболке Манчестер Юнайтед в ЛЧ. Он также провел 101 матч в составе Реала и 23 за туринский Ювентус.

Most Champions League appearances

Cristiano Ronaldo sets new competition record after surpassing Iker Casillas @Cristiano | #UCL