Матч 2-го туру ЛЧ Ман Юнайтед – Вільяреал став 178-м для зіркового португальця у цьому турнірі.

Таким чином Роналду став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю зіграних поєдинків, перевершивши досягнення екс-голкіпера Реала Ікера Касільяса (177 ігор). Кріштіану також досі залишається найрезультативнішим бомбардиром турніру, нападник забив 135 м'ячів у ворота суперників.

Зауважимо, гра з Вільяреалом стала 54-ю для Роналду у футболці Манчестер Юнайтед в ЛЧ. Він також провів 101 матч в складі Реала та 23 за туринський Ювентус.

