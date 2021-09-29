Роналду став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю матчів – Кріштіану втримує і статус найкращого бомбардира турніру
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду став автором нового історичного досягнення Ліги чемпіонів.
Матч 2-го туру ЛЧ Ман Юнайтед – Вільяреал став 178-м для зіркового португальця у цьому турнірі.
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Таким чином Роналду став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю зіграних поєдинків, перевершивши досягнення екс-голкіпера Реала Ікера Касільяса (177 ігор). Кріштіану також досі залишається найрезультативнішим бомбардиром турніру, нападник забив 135 м'ячів у ворота суперників.
Зауважимо, гра з Вільяреалом стала 54-ю для Роналду у футболці Манчестер Юнайтед в ЛЧ. Він також провів 101 матч в складі Реала та 23 за туринський Ювентус.
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Most Champions League appearances— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 29, 2021
Most Champions League goals in history
Cristiano Ronaldo sets new competition record after surpassing Iker Casillas @Cristiano | #UCL