"Я такий щасливий. Це була дуже, дуже складна гра. Вільяреал зіграв дуже добре, створив багато моментів.

Манчестер Юнайтед – Вільяреал – відео голів і огляд реваншу "дияволів" з переможним м'ячем Роналду

Гра була не найкращою для мене, я виступив не надто добре. Іноді я граю добре, але не забиваю. Цього ж разу грав погано і забив. Перемога дуже важлива. Ми знали, що буде складно пройти до наступного етапу, якщо не здобудемо очок. Але тепер все можливо, все відкрито. Ми віримо, що пройдемо", – наводить слова Роналду ВТ.

Додамо, що 36-річний португалець оформив свій 5-й гол у 5 матчах після повернення в МЮ.

Ліга чемпіонів: Роналду вирвав для МЮ перемогу над Вільяреалом, Зальцбург із двома пенальті здолав Лілль