Криштиану Роналду стал героем "красных дьяволов" в матче второго тура ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор поединка Манчестер Юнайтед – Вильярреал (2:1).

Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Группа F

Манчестер Юнайтед – Вильярреал – 2:1

Голы: Теллес, 60, Роналду, 90+5 – Алькасер, 53

Манкунианцы в волевом стиле одержали свою первую победу в текущей ЛЧ. Первый тайм голов не принес, а в дебюте второй половины игры Пако Алькасер вывел Вильярреал вперед. Правда, уже вскоре Алекс Теллес классным ударом в дальний угол восстановил паритет.

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Казалось, игра завершится миром, но иного мнения был Криштиану Роналду. Португалец на 90+5-й минуте сумел забить победный мяч, отличившись уже 5-м точным ударом после возвращения в МЮ.

Команда Сульшера взяла реванш у Вильярреала за поражение в финале Лиги Европы. Манчестер Юнайтед набрал 3 очка и занимает второе место в группе F. У Аталанты 4 пункта, Вильярреал имеет 1 балл, Янг Бойз набрал 3 очка.

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