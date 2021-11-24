Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду відреагував на перемогу над Вільярреалом (2:0). Саме португалець забив переможний м'яч.

"Грати в Іспанії завжди чудово, а вигравати – приголомшливо. Радий забити гол у країні, де завжди почувався особливим.

Гол Роналду і шедевр Санчо у відеоогляді матчу Вільяреал – Манчестер Юнайтед

Вітаю хлопців із чудовою перемогою, завдяки якій ми опинилися там, де й повинні бути! Ми – Манчестер Юнайтед! І ніколи не перестанемо боротися за наш клуб! Вперед, "Червоні дияволи!" – написав Роналду на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед обіграв Вільяреал та за тур до завершення групового етапу Ліги чемпіонів гарантував собі вихід у плей-офф із першого місця.

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