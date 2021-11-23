Вильяреал уступил Манчестер Юнайтед в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый матч после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Очевидно, игровые проблемы это не решило. Лишь в конце матча манкунианцы смогли забить. Сначала Роналду воспользовался помощью Фреда, а позже Санчо пушечным выстрелом "снял паутину" с девяти ворот.

Роналду вытащил Манчестер Юнайтед в плей-офф Лиги чемпионов – Каррик вовремя исправил ошибку, Де Хеа подстраховал

Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед гарантировал выход в плей-офф. Судьба Вильяреала будет решаться в последнем туре, на выезде в Бергамо.