Гол Роналду и шедевр Санчо в видеообзоре матча Вильяреал – Манчестер Юнайтед
23:27 - Читати українською
Вильяреал уступил Манчестер Юнайтед в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Джейдон Санчо 90’
90’ Джейдон Санчо
Первый матч после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Очевидно, игровые проблемы это не решило. Лишь в конце матча манкунианцы смогли забить. Сначала Роналду воспользовался помощью Фреда, а позже Санчо пушечным выстрелом "снял паутину" с девяти ворот.
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Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед гарантировал выход в плей-офф. Судьба Вильяреала будет решаться в последнем туре, на выезде в Бергамо.
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