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Роналду признался, что ему нравится идея завершить карьеру в один год с Месси

21:38 65 Читати українською
Роналду признался, что ему нравится идея завершить карьеру в один год с Месси
Лионель Месси и Криштиану Роналду / соцсети

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду во время церемонии жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов снова вспомнил о своем соперничестве с форвардом Барселоны Лионелем Месси.

"Мы были на вершине вместе в течение 15 лет. Не знаю, случалось ли такое когда-либо раньше. Приятно быть частью истории.

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Нет, мы еще не ходили на совместный обед, но надеюсь, что это случится в будущем. Я стимулировал его становиться лучше, как и он меня.

Завершить карьеры вместе? Месси на 2 года младше, но это неплохая идея. Я до сих пор нахожусь в хорошей форме и надеюсь быть здесь снова в следующем году. И через два-три тоже. Те, кто не любит меня, будут вынуждены видеть меня здесь", – пошутил Роналду.

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