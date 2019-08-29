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Роналду зізнався, що йому подобається ідея завершити кар'єру в один рік з Мессі

21:38 450 Читать на русском
Роналду зізнався, що йому подобається ідея завершити кар'єру в один рік з Мессі
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду / соцмережі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду під час церемонії жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів знову згадав про своє суперництво з форвардом Барселони Ліонелем Мессі.

"Ми були на вершині разом протягом 15 років. Не знаю, чи траплялося таке коли-небуть раніше. Приємно бути частиною історії.

Роналду назвав основну відмінність між ним та Мессі

Ні, ми ще не ходили на спільний обід, але сподіваюся, що це трапиться в майбутньому. Я стимулював його ставати кращим, як і він мене.

Завершити кар'єри разом? Мессі на 2 роки молодший, але це непогана ідея. Я досі перебуваю в хорошій формі і сподіваюся бути тут знову у наступному році. І через два-три теж. Ті, хто не любить мене, будуть змушені бачити мене тут", – пожартував Роналду.

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