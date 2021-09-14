Португалец вышел в старте на матч против Янг Бойз и повторил рекорд Икера Касильяса.

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Теперь у обеих легенд по 177 поединков в основной стадии Лиги чемпионов, однако испанец карьеру завершил. Роналду дебютировал на групповом этапе ЛЧ еще 1 октября 2003 года. С тех пор форвард забил 135 голов (Янг Бойз уже успел пропустить), что также является рекордом турнира.

Добавим, что этим летом Роналду перешел из Ювентуса в Манчестер Юнайтед за скромные 15 млн евро с бонусами. Дебют новичка "красных дьяволов" в АПЛ также вышел роскошным – дубль в ворота Ньюкасла.

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