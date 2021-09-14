Португалець вийшов у старті на матч проти Янг Бойз і повторив рекорд Ікера Касільяса.

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Тепер в обох легенд по 177 поєдинків у основній стадії Ліги чемпіонів, проте іспанець кар'єру завершив. Роналду дебютував на груповому етапі ЛЧ ще 1 жовтня 2003 року. Відтоді форвард забив 135 голів (Янг Бойз вже встиг пропустити), що також є рекордом турніру.

Додамо, що цього літа Роналду перейшов з Ювентуса в Манчестер Юнайтед за скромні 15 млн євро з бонусами. Дебют новачка "червоних дияволів" в АПЛ також вийшов розкішним – дубль у ворота Ньюкасла.

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