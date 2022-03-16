Три недели назад в Мадриде манкунианцам удалось спастись от поражения. Тогда Жоау Фелиш на старте матча открыл счет, а в конце Антони Эланга сравнял. Сегодня португалец также забил, но ассистировавший ему партнер находился в офсайде.

Атлетико вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав минимальную победу над Манчестер Юнайтед

А вот Ренан Лоди все сделал по правилам. Бразилец отборолся против Эланги. Фелиш протащил мяч в штрафную, где пяткой покатил на Гризманна. И уже Антуан вырезал голевую передачу на Лоди. Этот гол оказался единственным в матче и вывел Атлетико в четвертьфинал Лиги чемпионов.