Манчестер Юнайтед в первом матче против Атлетико выцарапал результативную ничью, однако уровень футбола настораживал болельщиков "красных дьяволов". Мадридцы забили быстрый гол, контролировали ход встречи, дважды попали в каркас ворот Де Хеа и практически ничего не позволили сопернику – да и дальнейшие поединки МЮ в АПЛ не впечатляли. Впрочем, букмекеры все равно считали манкунианцев фаворитами пары.

Очевидно, они повелись на кадровые проблемы гостей. Диего Симеоне не мог рассчитывать на Феррейру-Карраско, Врсалько, Кунью и Лемара, а готовность Кондогбия, Корреа и Эрмосо вызывала сомнения (все трое остались в запасе). Тем не менее, даже при таких потерях состав Атлетико выглядел мощно. Тройка центрбеков не изменилась, Де Пауль и Коке закрыли потери в центральной линии, а партнером Фелиша в нападении стал Гризманн.

У Ральфа Рангника особых проблем с составом не было. Только по Шоу были вопросы – в итоге он не попал даже в заявку. Несмотря на хорошую кадровую ситуацию, ротация оказалась ощутимой – Мактоминай заменил Погба, Эланга вышел вместо Рашфорда, а Далот с Теллесом закрыли фланги обороны (Линделёф сел в запас).

Динамический первый тайм: МЮ активен, Атлетико – эффективен

Первый тайм на Олд Траффорд не мог не понравиться. Команды демонстрировали высокую скорость работы с мячом, шикарно работая под прессингом в одно-два касания, и моменты возникали хорошие. Манчестер Юнайтед явно держал инициативу, демонстрируя большую активность и довольно часто заходя в штрафную (13 касаний по мячу), в то время как Атлетико сконцентрировался на среднем блоке и игре вторым номером.

Подопечные Ральфа Рангника до перерыва провели 7 ударов по воротам, 4 раза попав в створ. Выглядит неплохо, однако в реальности все не так красиво – "красные дьяволы" создали всего один реально голевой момент. Он прошел на 13-й минуте в результате прострела Бруна Фернандеша с правого фланга на ближний угол вратарской – Эланга замкнул, но попал в голову Облака. Кроме того, перед свистком на перерыв Бруну выстрелил с дистанции в правый нижний, однако Облак парировал.

Все остальные удары МЮ по воротам или хотя бы подходы к ним не были опасны, потянув примерно на 0,2 ожидаемых гола. Атлетико продемонстрировал убийственную эффективность. За весь первый тайм мадрицы провели всего 3 выстрела, но первый из них улетел в левую девятку (Де Пауль бил из-за пределов штрафной, Де Хеа спас), второй завершился отмененным голом Фелиша (Жоау замкнул прострел, но был офсайд), а третий открыл счет – и снова в центре внимания оказался Фелиш.

"Матрацники" забили на 41-й минуте. Все началось с отбора мяча на фланге у Эланги в центре поля, после чего мадридцы провели короткий обыгрыш с передачей на ход Фелишу. Португалец вошел на правый угол штрафной площадки и пяткой вырезал проникающий пас на Гризманна, а француз исполнил мягкий навес на дальнюю стойку – Лоди замкнул. 0:1! Именно с этим счетом команды отправились отдыхать.

Рискованная игра на результат от Атлетико и расточительство МЮ во втором тайме

Во втором тайме стало заметно, что Атлетико перешел в режим защиты результата. Что-то похожее было и в мадридской встрече – "матрасники" отошли на свою половину и попытались затянуть "дьяволов" в трясину поперечных перекатов и единоборств. На "Ванда Метраполитано" это работало достаточно качественно, ведь моментов у МЮ не возникало, а подопечные Диего Симеоне еще несколько раз остро огрызнулись в контратаках.

На "Олд Траффорде" все пошло не так однозначно. С одной стороны, команда Ральфа Рангника действительно страдала, пытаясь прорвать оборонительные сооружения соперника – это было долго, скучно и не очень эффективно. С другой, МЮ все равно мог сравнивать счет. Подкачала реализация.

Так, уже через несколько секунд после перерыва Эланга ворвался на правый край штрафной и плотно пробил в дальний угол – получилось немного неточно (да и Облак кончиками пальцев таки задел мяч). На 59-й же хозяева упустили фантастический шанс: Далот подал с правого фланга на левую половину штрафной, Льоренте пролетел мимо этого кросса, а Санчо принял мяч в метрах в восьми от ворот – Джейдон положил корпус и мощно пробил. Мяч пролетел над девяткой!

Еще один шикарный шанс сравнять счет манкунианцы потеряли на 77-й минуте, когда Варан замкнул навес с углового. Мяч полетел в левую девятку, но Облак парировал! Впрочем, Роналду подхватил мяч перед воротами и с острого угла пробил в падении через себя – получилось слабенько. Облак поймал сферу. Атлетико же за все это время имел только один дальний удар в исполнении Де Пауля, не ставший проблемой для Де Хеа.

МЮ терпит фиаско

В эндшпиле встречи стало очевидно, что МЮ задыхается. Ральф Рангник еще в середине второго тайма провел серию замен, выпустив Погба, Матича и Рашфорда вместо Бруну, Эланги и Мактоминая. Позже он пошел ва-банк, выпустив Кавани и Мату взамен Фреда и Магуайра. Все это не приносило никакой выгоды. Моментов не возникало, а все подходы к штрафной накрывали защитники Атлетико. План Диего Симеоне начал работать как швейцарские часы.

В конце концов, эти часы достучали до финального свистка. МЮ так и не отыгрался. Атлетико празднует минимальную победу на "Олд Траффорд" и шагает в четвертьфинал Лиги чемпионов!

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