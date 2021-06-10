Роналду: Чувствую себя, будто впервые буду играть на Евро
Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что его команде будет сложно защитить титул чемпионов Европы.
"Мы уважаем все команды. Легких матчей не будет. Я чувствую себя так, будто впервые на Евро. Я сейчас такой же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.
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Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Обещать триумф, делать прогнозы смысла нет. Могу пообещать только, что мы в каждом матче будем играть на победу", – цитирует Роналду Football Italia.
Напомним, португальцы на Евро-2020 попали в группу смерти вместе с Францией, Германией и Венгрией.
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