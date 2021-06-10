"Мы уважаем все команды. Легких матчей не будет. Я чувствую себя так, будто впервые на Евро. Я сейчас такой же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее.

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Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Обещать триумф, делать прогнозы смысла нет. Могу пообещать только, что мы в каждом матче будем играть на победу", – цитирует Роналду Football Italia.

Напомним, португальцы на Евро-2020 попали в группу смерти вместе с Францией, Германией и Венгрией.

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