Звезда Ювентуса и сборной Португалии упорно забирает все опасные стандарты, чтобы расстрелять стенку или воробьев над воротами.

Португалия – Израиль – 4:0 – видео голов и обзор матча

Очередное фиаско постигло Криша в спарринге против Израиля. Португалия получила право на штрафной удар с 28-30 метров. Роналду сразу забрал мяч себе, проигнорировав известного мастера стандартов Бруну Фернандеша. Итог – мощный выстрел на трибуны, который Marca окрестила "худшим ударом со штрафного в карьере Роналду".

Добавим, что Португалия разбила Израиль со счетом 4:0, а Криш таки забил свой гол.

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