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Рома – ЦСКА – 3:0 – видео голов и обзор матча

24 октября 11:05 331 Читати українською
Рома – ЦСКА – 3:0 – видео голов и обзор матча
Рома – ЦСКА – 3:0 – видео голов и обзор матча

В матче 3 тура Лиги чемпионов Рома разгромила ЦСКА (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Рома принимала у себя дома российский ЦСКА. В середине первого тайма счет открыл Эдин Джеко. Римляне разыграли быструю комбинацию, которую четко завершил нападающий. Еще через 13 минут Джеко оформил дубль. Босниец получил мяч на углу штрафной и прицельно ударил в дальний угол ворот соперника. ЦСКА ничем не смог ответить "волкам".

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Во втором тайме Рома не остановилась и уже через 5 минут после начала 2 тайма Ундер довел счет до разгромного. Турок остался один при забегании в штрафную ЦСКА и после отскока мяча к нему без сопротивления расстрелял ворота Помазуна.

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Лига чемпионов, группа G, 3 тур.

Рома – ЦСКА – 3:0

Голы: Джеко, 30, 43, Ундер, 50

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов3 турОлимпико (Рим)

Рома - ЦСКА Москва: Вторник 23 октября 2018

Рома
Матч окончен
3 : 0
ЦСКА Москва
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