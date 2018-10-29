Рома – ЦСКА: несколько фанатов пострадали из-за выхода из строя эскалатора в метро, один человек остался без ноги

Перед матчем 3 тура группового турнира Лиги чемпионов 2018/19 Рома - ЦСКА в Риме случился неприятный инцидент. В результате поломки эскалатора на одной из станций метро серьезно травмировались несколько человек, среди них и болельщики.

На станции метро Repubblica в день матча Лиги чемпионов Рома – ЦСКА вышел из строя эскалатор, который внезапно начал двигаться с большой скоростью. Люди, которые в то время находились на эскалаторе, не сразу поняли, что произошло. В результате инцидента серьезно травмированы несколько болельщиков, сообщает Il Messagero.

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Инцидент произошел около 7 часов вечера по местному времени. Как отмечает источник, одному из пострадавших, который застрял между ступенями эскалатора, ампутировали ногу, еще около 20 человек получили другие травмы различной степени тяжести.

На месте присутствуют несколько десятков карет скорой помощи, полиция и чрезвычайники. А вот представители посольства России в Италии событие комментировать отказались. "Звоните завтра в рабочее время", – цитирует ответ дипломатов Спорт-Экспресс.

Как сообщает La Repubblica, причиной аварии эскалатора могли стать фанаты ЦСКА, которые синхронно подскочили во время движения, чем и вызвали поломку. Сейчас идет расследование инцидента.

Матч Рома – ЦСКА начался в 22:00 по киевскому времени.

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