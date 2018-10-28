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Рома – ЦСКА – 3:0 – відео голів та огляд матчу

24 жовтня 11:05 735 Читать на русском
Рома – ЦСКА – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Рома — ЦСКА – 3:0 – відео голів та огляд матчу

У матчі 3 туру Ліги чемпіонів Рома розтрощила ЦСКА (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Рома приймала у себе вдома російський ЦСКА. В середині першого тайму рахунок відкрив Едін Джеко. Римляни розіграли швидку комбінацію, яку влучно завершив нападник. Ще через 13 хвилин Джеко оформив дубль. Боснієць отримав м’яч на куті штрафного майданчика та прицільно вдарив у дальній кут воріт суперника. ЦСКА нічим не зміг відповісти "вовкам".

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У другому таймі Рома не зупинилась та вже через 5 хвилин після початку 2 тайму Ундер довів рахунок до розгромного. Турок залишився один при забіганні у штрафний майданчик ЦСКА та після відскоку м’яча до нього без супротиву розстріляв ворота Помазуна.

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Ліга чемпіонів, група G, 3 тур.

Рома – ЦСКА – 3:0

Голи: Джеко, 30, 43, Ундер, 50

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів3 турОлімпіко (Рим)

Рома - ЦСКА Москва: Вівторок 23 жовтня 2018

Рома
Матч завершено
3 : 0
ЦСКА Москва
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