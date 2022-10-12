Мадридцы спаслись от поражения на последних секундах игры – Антонио Рюдигер сумел поразить ворота Анатолия Трубина и принес мадридцам один балл. В этом же эпизоде ​​защитник Реала столкнулся с украинским вратарем и окровавленный покинул поле.

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"Как чувствует себя Рюдигер?" Он разрезал себе лоб, и это довольно серьезный порез. Он был очень серьезным в раздевалке, но все хорошо. Антонио даже хотел вернуться на поле... (смеется – прим.). Он даже не догадывался, что был травмирован.

Реал не играл хорошо. Мы контролировали первый тайм, но не были эффективными. После гола Шахтера все изменилось. Не могу назвать нашу игру хорошей, но Реал продемонстрировал, что никогда не сдается. Мы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов – в вечер, который складывался для Реала неудачно, это хороший результат.

Что больше всего понравилось? Центральные защитники. Начо и Рюдигер очень хорошо сыграли. Асенсио тоже хорошо вошел в игру.

Конечно, я мысленно держал Эль Класико (матч против Барселоны состоится 16 октября – прим.) После 60-й минуты я хотел добавить свежести, но мне пришлось сделать это немного раньше, чтобы переломить игру.

Теперь нужно восстановиться физически. Мы понимаем, что играли плохо, но также, как всегда, мы никогда не сдавались. А еще, как обычно, Реал в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь нужно оформить первое место в группе", – цитирует Анчелотти AS со ссылкой на Movistar.

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