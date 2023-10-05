"Проигрывали в 2 мяча, но потом собрались. Антверпен играл на своем стадионе перед своими фанатами, поэтому ожидали, что они сразу пойдут в прессинг, чтобы как можно быстрее забить. Им это удалось, но потом мы смогли переломить игру.

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Первый тайм мы откровенно провалили, ничего тут такого нет. Почему? Наверное та самая концентрация. Не знаю, есть много причин, но хорошо поговорили друг с другом в перерыве. Удалось показать игру, в которую умеем играть. Пропущенные голы еще не успел проанализировать в голове. Надо смотреть на днях.

Очень приятно на таких громких трибунах слышать родные голоса, что так далеко от нашей страны есть наши фанаты.

Можно ли считать этот матч переломным? Конечно, после первого тайма это были две разные команды – во втором уже проявили характер и удалось забить 3 мяча. Что было после матча? Победили, все радостные, довольные. Положительный результат для нас", – сказал Ризнык в комментарии Tribuna.

Напомним, на перерыв Шахтер ушел уступая 0:2, а после отдыха перевернул все с ног на голову и забил три гола в ответ, вырвав победу.

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