"Програвали у 2 м'ячі, але потім зібралися. Антверпен грав на своєму стадіоні перед своїми фанами, тому очікували, що вони одразу підуть у пресинг, щоб якомога швидше забити. Їм це вдалося, але потім ми змогли переломити гру.

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Перший тайм ми відверто провалили, нічого тут такого немає. Чому? Напевно та сама концентрація. Не знаю, є багато причин, але добре поговорили один з одним у перерві. Вдалося показати гру, в яку вміємо грати. Пропущені голи ще не встиг проаналізувати в голові. Треба дивитися на днях.

Дуже приємно на таких гучних трибунах чути рідні голоси, що так далеко від нашої країни є наші фани.

Чи можна вважати цей матч переломним? Звісно, після першого тайму це були дві різні команди – у другому вже проявили характер та вдалося забити 3 м'ячі. Що було після матчу? Перемогли, всі радісні, задоволені. Позитивний результат для нас", – сказав Різник у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, на перерву Шахтар пішов поступаючись 0:2, а після відпочинку перевернув все з ніг на голову і забив три голи і відповідь, вирвавши перемогу.

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